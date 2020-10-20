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وفد إماراتي يزور إسرائيل لبحث التعاون الزراعي والاستثماري

20
OCTOBER
2020
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قام وفد إماراتي برئاسة خديم عبد الله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة "الظاهرة الزراعية "، بزيارة لدولة إسرائيل تلبية لدعوة من شركة NETAFIM أكبر وأهم الشركات الإسرائيلية الرائدة في مجال حلول الري المبتكرة والزراعة المتقدمة وبرعاية من وزارة الزراعة والتنمية الريفية في إسرائيل.
 
 
تم خلال الزيارة التي تأتي تفعيلا لمعاهدة السلام التي تم توقيعها مؤخرا بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، بحث سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجال الزراعي والتقني.
 
واستهل الوفد الزيارة بلقاء ألون شوستر وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي، وجرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تعزيز التعاون التجاري والزراعي، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي في البلدين.
 
والتقى الوفد عددا من المسؤولين في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية Volcani بحضور رؤساء المعاهد التابعة له واطلع علي أحدث الحلول والابتكارات في مجال الري والزراعة خاصة في مجال الأراضي الصحراوية و الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في مجال الحبوب والفواكه ومكافح الآفات والحشرات.
 
 كما التقى الوفد مسؤولي شركة Netafim أكبر الشركات المهتمة بقضايا الري و الزراعة الصحراوية إضافة إلى لقاء عدد من مسؤولي الشركات المتخصصة في مجالات إنتاج الألبان والزراعة الرقمية وتوليد المياه من الهواء النقي وتقنيات ما بعد الحصاد وتقنيات التلقيح والزراعة المائية والسمكية والأسمدة والشركات المختصة بالمنتجات الطازجة وزيت الزيتون.
 
وتم في ختام الزيارة التوقيع على أربع مذكرات شراكة استراتيجية وتعاون بين البلدين الأولى مع شركة Netafim لافتتاح مكتب إقليمي في دولة الامارات لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري والزراعة في دولة الامارات ومشاريع شركة الظاهرة الزراعية ومذكرة تفاهم وشراكة ثانية مع شركة  grapa  لبحث تعاون الشركتين في زراعة و إنتاج الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه الطازجة.
 
وتتيح هذه المذكرة المزيد من فرص العمل المشتركة بين الجانبين وبشكل خاص الدول التي تتواجد فيها شركة  grapa حاليا إضافة إلى إمكانية العمل معا في دول أخرى تعمل الظاهرة فيها حاليا أو تنوي الدخول إليها.
 
كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية Volcani بهدف إجراء دراسات حول آثار الملوحة على الإنتاج الزراعي وبشكل خاص تأثيرها على الزراعة الصحراوية و البيوت البلاستيكية والزجاجية والنخيل وإنتاج الفواكه.
 
ووقعت شركة الظاهرة الزراعية مذكرة تفاهم وشراكة رابعة مع شركة waterGen التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق الأمر الذي سيسهم في توفير كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب وكذلك لاستخدامها في عمليات ري المزارع والحدائق والمحميات والعزب في المناطق الوعرة والبعيدة حيث تنتج الماكينة الواحدة 5 آلاف لتر في اليوم / 1200 جالون / من المياه الصالحة للشرب و الزراعة.
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