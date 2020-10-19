living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا.. أعلى الوظائف أجرا للعمل عن بعد

19
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بات العمل عن بعد واقعا يعيشه العالم في ظل أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس. وقد أعد موقع مختص في التوظيف بروسيا لائحة بأكثر الوظائف أجرا للعمل عن بعد.
 
وقال موقع Rabota.ru، إن وظيفة محلل لبرنامج 1C تعد أعلى الوظائف أجرا للعمل عن بعد في روسيا، حيث يعرض لهذه الوظيفة أجر شهري يبلغ 270 ألف روبل (نحو 3400 دولار).
 
وللحصول على هذه الوظيفة ينبغي أن يمتلك المتقدم خبرة عمل لمدة 4 سنوات على الأقل، والقدرة على العمل مع نظام إدارة قواعد البيانات لبرنامج 1C.
 
فيما يقدم راتب شهري يبدأ من 200 ألف روبل (حوالي 2500 دولار) لمسؤول العلاقات الدولية في الشركات، ويقع على عاتق المسؤول البحث عن موردين أو زبائن جدد في الأسواق الدولية، وإجراء تحليل للسوق، وتنظيم شحن البضائع، ويتوجب على المتقدم امتلاك خبرة لا تقل عن خمس سنوات وإتقان عدة لغات أجنبية.
 
في حين يقدم راتب يصل إلى 180 ألف روبل لمطور Backend، ويجب على المتقدم امتلاك خبرة تبلغ 3 سنوات على الأقل، والقدرة على استخدام برنامجي Docker و Kubernetes.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout