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العراق يوجه "ضربة اقتصادية" لتركيا.. ويلغي عقد "تباو"

16
OCTOBER
2020
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ألغى العراق، الخميس، عقدا وقعه مع مجموعة بقيادة مؤسسة البترول التركية "تباو" لتطوير حقل المنصورية الغازي قرب الحدود الإيرانية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
 
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إن العراق يدعو شركات الطاقة العالمية للتنافس على تطوير الحقل بحسب ما نقلته الوكالة، بعد أن أوقفت المجموعة بقيادة "تباو" عمليات التطوير في الحقل في 2014 بسبب مخاوف أمنية.
 
وقال الوزير إن "وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل" بحسب وكالة الأنباء العراقية.
 
ووقع العراق في 2011 اتفاقا مع المجموعة التي تضم شركة كورياجاس كورب (كوجاس) وكويت إنرجي لتطوير الحقل الواقع في محافظة ديالى.
 
وأوقفت المجموعة عمليات التطوير في 2014 بسبب مخاوف أمنية بعد أن اجتاح تنظيم داعش مساحات شاسعة من العراق.
 
وقال مسؤولون في الوزارة العراقية إن المجموعة التي تقودها "تباو" التركية لم تستأنف أعمال التطوير في الحقل حتى بعد طلبات متكررة تقدمت بها الحكومة إثر تحسن الأمن في المنطقة.
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