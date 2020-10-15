النفط يهبط بسبب ارتفاع إصابات كورونا

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انخفضت أسعار النفط، الخميس، لتقلص مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ أدي ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم إلى تعزيز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي طلب الوقود.

وتعيد دول أوروبية فرض حظر التجول وإجراءات العزل العام في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة بكورونا.

وتتأهب الهند، التي في سبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر حالات إصابة بكوفيد-19 في العالم، لزيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي، والهند ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 43.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 40.80 دولار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تعرقل مساعي المنتجين لتحقيق توازن في السوق.

وارتفع برنت في وقت سابق 0.4 بالمئة وخام غرب تكساس 0.6 بالمئة، ليواصلا مكاسب حققاها في جلسة الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر، بحسب تقرير صادر بعد إغلاق السوق.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها الأسبوعية، الخميس، بعد يوم من الموعد الطبيعي عقب عطلة عامة.

وقال مصدران بأوبك+ لرويترز قبل اجتماع لجنة فنية تابعة للمجموعة، الخميس، لمراجعة الوضع في سوق النفط إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، التكتل المعروف بأوبك+،سجلوا معدل امتثال 102 بالمئة باتفاقهم لخفض إمدادات النفط في سبتمبر.