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السعودية.. ترقب لحملة شعبية لمقاطعة تركيا

15
OCTOBER
2020
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تحدث حساب واسع الانتشار على موقع "تويتر" في السعودية، عن حملة شعبية وشيكة لمقاطعة البضائع التركية.
 
ونشر حساب "معالي/ موجز الأخبار"، الذي يتابعه نحو 4 ملايين مغرد، تغريدة كتب فيها كلمتين: "ترقبونا بكرا".
 
وأرفق التغريدة برسم كتب عليه "الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا".
 
وكان رئيس مجلس الغرف التجارية في السعودية، عجلان العجلان، دعا قبل أيام، إلى لمقاطعة المنتجات التركية، على ما ذكرت وكالة "رويترز".
 
وكتب العجلان، وهو رجل أعمال على حسابه الموثق بموقع "تويتر": "المقاطعة لكل ماهو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك" رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".
 
ومجلس الغرف التجارية السعودي هيئة غير حكومية تضم رجال أعمال من القطاع الخاص.
 
وعاد العجلان، الأربعاء، إلى "تويتر"، مغردا: أقولها بكل تأكيد ووضوح: "لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة".
 
وتابع:"نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ماهو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو الى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والأساءة التركية الى قيادتنا وبلدنا".
 
وتسارع الحديث في السعودية خلال الفترة الأخيرة عن خيار مقاطعة بضائع تركيا والامتناع عن زيارتها للسياحة والاستثمار فيها، وإن كان الحديث لم يأخذ الصفة الرسمية.
 
ويرد المشاركون في هذا الحديث دعواتهم إلى السياسة التي تنتهجها أنقرة إزاء المملكة، ولا سيما دعم قطر.
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