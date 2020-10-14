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أسعار النفط "مستقرة" بعد خسائر 3 بالمئة

14
OCTOBER
2020
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استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، بعدما مُنيت بخسائر 3 بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة مع بدء استئناف الإمدادات في النرويج وخليج المكسيك في الولايات المتحدة وليبيا، في حين توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على الطاقة 5 بالمئة هذا العام.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات إلى 39.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:48 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أيضا الي 41.76 دولار للبرميل.
 
وتتعرض أسعار النفط لضغط نتيجة مخاوف من عودة إمدادات بينما تثير زيادة الإصابات بكوفيد-19 في الغرب الأوسط الأميركي وأوروبا القلق حيال نمو الطلب على الوقود مما يمثل تحديا لمنظمة أوبك وحلفائها فيما يُعرف بأوبك+.
 
ومع عودة العمال لمنصات الحفر في خليج المكسيك بالولايات المتحدة عقب الإعصار دلتا وكذلك عودة العمال في النرويج للحفارات بعد إنهاء إضراب، تتجه الأنظار لليبيا وهي عضو في منظمة أوبك عقب رفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة.
 
وبلغ إجمالي إنتاج ليبيا، الاثنين، 355 ألف برميل يوميا، وكان الحقل ينتج 300 ألف برميل يوميا قبل الحصار الذي فُرض عليه.
 
وقلصت "أوبك+" الإمدادات دعما للأسعار وسط جائحة كورونا وتخفض الإمدادات بواقع 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر، وتجتمع لجنة مراقبة السوق التابعة للمجموعة يوم الاثنين المقبل.
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