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صحيفة: الأمريكان يستعدون لإغراق أوروبا بالغاز

12
OCTOBER
2020
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ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن منتجي الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة يستعدون لإغراق أوروبا بالمادة في ظل تعافي أسعار الوقود الأزرق في العالم.
 
وبلغ سعر الوقود الأزرق، اليوم الاثنين، في أكبر مركز للغاز في أوروبا TTF مستوى 186.3 دولار لكل ألف متر مكعب، فيما تجاوز سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر المقبل مستوى 187 دولارا لكل ألف متر مكعب. 
 
ووفقا لصحيفة "كوميرسانت" يعد هذا أعلى مستوى منذ بداية ديسمبر 2019، وأعلى بكثير من أدنى مستوى الذي تم تسجيله في مايو الماضي، حينما بلغ السعر 34 دولارا لكل ألف متر مكعب.
 
وفي ظل ارتفاع الأسعار تصبح هناك جدوى اقتصادية لإمدادات الغاز المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا، إذ أن سعر العقود الآجلة للغاز في المركز الأمريكي Henry Hub لشهر يناير القادم قد سجل مستوى 126 دولارا لكل ألف متر مكعب، أما لشهر فبراير القادم 130 دولارا لكل ألف متر مكعب.
 
ويرى محلل من وكالة "فيتش" أن إمدادات الغاز المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا ستعود إلى مستوياتها ما قبل أزمة كورونا، ما لم يحدث انخفاض في أسعار الغاز بحلول نوفمبر 2020، لكنه استبعد نمو الطلب على الغاز في أوروبا بسبب امتلاء مستودعات الغاز الأرضية في أوروبا بنسبة 95%، فضلا عن وجود خطر إغلاق الأنشطة الاقتصادية مجددا بسبب كورونا.
 
بينما يعتقد محللو وكالة "ستاندرد آند بورز" أن انتعاش الطلب وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا سيحفز إنتاجه في الولايات المتحدة ليبلغ طاقته القصوى بحلول نهاية الربع الرابع من العام الجاري.
روسيا اليوم
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