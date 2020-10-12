living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسؤول روسي: منظمة التجارة العالمية تشهد أزمة كبيرة

12
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يرى رئيس ديوان المحاسبة الروسي أليكسي كودرين، أن النظام العالمي يتغير بسبب الحروب التجارية المندلعة بين دول العالم، وظهور أسواق قوية جديدة.
 
وأوضح وزير المالية الروسي السابق، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية نشرت اليوم الاثنين، قائلا إن "مراكز النمو الاقتصادي العالمية قد تغيرت والنظام العالمي يتغير بسبب الحروب التجارية وظهور أسواق قوية جديدة، مثل الصين ولذلك فإن منظمة التجارة العالمية تشهد أزمة كبيرة".
 
وأضاف، أن منظمة التجارة العالمية لم تتخذ قرارات مهمة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الحروب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة تلحق ضررا كبيرا بالمنظمة.
 
وقال إن "أمريكا دافعت عن التجارة الحرة لعدة عقود، وهي الآن تقيدها وتخنقها. لقد عززت الصين قوتها، واليوم تشعر بكين بالثقة وتحتاج إلى أسواق جديدة لذلك تعمل على كسر الحواجز الحمائية والجمركية، لقد تغيرت مراكز النمو الاقتصادي في العالم".
 
وتأسست منظمة التجارة العالمية في العام 1995 ويقع مقرها في جنيف بسويسرا، وتضم 164 دولة إضافة إلى 20 دولة مراقبة.
 
ومهمة المنظمة الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية، وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول. 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout