الإمارات تستضيف نسخة افتراضية من ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

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تستضيف الإمارات خلال الفترة الواقعة بين 26 و28 من أكتوبر، الدورة الافتراضية ثلاثية الأبعاد من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية.

وأكدت هيئة كهرباء ومياه دبي التي تنظم المعرضين، أنها ستوفر تجربة فريدة للعارضين والزائرين من مختلف أنحاء العالم بالاعتماد على أحدث التقنيات في هذا المجال.

وأعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض "ويتيكس" ومعرض دبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير، أن عدد الشركات المشاركة في النسخة الافتراضية من المعرض هذه السنة وصل حتى الآن إلى 1049 شركة من 52 دولة، منها 168 شركة في مجال الطاقة الشمسية، كما استقطب المعرض 47 جهة راعية، ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض الافتراضي إلى 40 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

وقال الطاير في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي: "تنظم الهيئة سنويا معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، انسجاما مع جهود تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، والتي أثمرت عن سياسات واستراتيجيات وخطط رائدة، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية 2021، التي عززت مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر".

وأضاف: "ستوفر هذه النسخة المبتكرة من المعرض "المحايدة للكربون"، والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجربة استثنائية للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على أحدث التقنيات وآخر التطورات في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار، إضافة إلى مجموعة من الندوات والجلسات التي سيديرها خبراء ومختصون في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة".

ويشكل المعرض منصة للقطاعين الحكومي والخاص لعقد الصفقات وبناء الشراكات والالتقاء برواد الصناعة والخبراء والمصنعين والمستثمرين، والتعرف إلى احتياجات السوق وفرص المشاركة في المشروعات الجديدة، وستسهم المنصة الافتراضية هذا العام في سهولة الوصول للمعرض من مختلف أنحاء العالم.