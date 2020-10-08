ألمانيا.. مؤشر على انتعاش الاقتصاد

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زادت الصادرات الألمانية في أغسطس الماضي وذلك للشهر الرابع على التوالي، وبأكثر من المتوقع مما عزز الآمال بشأن انتعاش قوي لأكبر اقتصاد أوروبي في الربع الثالث بعد صدمة جائحة كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الألماني، إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 2.4% على أساس شهري بعد زيادة 4.7% في يوليو الماضي.

وارتفعت الواردات 5.8% بعد زيادتها 1.1% في الشهر السابق. وأضاف أن الفائض التجاري تقلص إلى 15.7 مليار يورو (18.5 مليار دولار).

وتوقع خبراء اقتصاد زيادة الصادرات والواردات 1.4% لكل منهما، فيما توقعوا أن يسجل الفائض التجاري 18.2 مليار يورو.

وانكمش الاقتصاد الألماني 9.7% في الربع الثاني من العام مع انهيار إنفاق الأسر واستثمارات الشركات والتجارة في ذروة الجائحة.