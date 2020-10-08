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بوتين يتحدث عن التعاون مع الولايات المتحدة في سوق الطاقة

8
OCTOBER
2020
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا قد طورت تعاونا جيدا مع الولايات المتحدة لبث الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، وتم تحقيق نتائج جيدة.
 
وأوضح الرئيس الروسي خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" بثت اليوم الأربعاء، قائلا: "لقد أسسنا تعاونا مشتركا جيدا لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي، لأن الولايات المتحدة مهتمة بالطبع بالحفاظ على استقرار معين (في سوق النفط)، وضمان عمل شركاتها المنتجة للنفط، وقد تمكنا من تحقيق نتيجة مشتركة جيدة".
 
وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أجروا محادثات في أبريل الماضي بشأن أسواق الطاقة، وذلك بعد تراجعها بسبب جائحة كورونا.
 
وترافقت المحادثات مع اجتماعات مجموعة "أوبك+"، التي تضم دولا منتجة من داخل وخارج منظمة "أوبك".
 
وعقب محادثات زعماء الدول الثلاث اتفقت دول "أوبك+" في أبريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا، على أن تقوم دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة وكندا والنرويج بخفض إنتاجها بواقع 5 ملايين برميل نفط أخرى.
روسيا اليوم
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