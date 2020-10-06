لافروف يحذر من فرض قيود تعيق وصول البضائع الروسية إلى أوروبا

A + A -

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي في حال فرض قيود تعيق وصول البضائع الروسية إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير الروسي، خلال لقاء مع أعضاء رابطة رجال الأعمال الأوروبيين في روسيا، إن موسكو لن تترك دون رد أية قيود إضافية قد تُفرض للحد من وصول البضائع الروسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية أعدت تقريرا "يتضمن تحريفات كبيرة عن الاقتصاد الروسي، بهدف إجراء تحقيقات في مجال الحماية التجارية".

وأضاف، أن "الوثيقة منحازة بشكل علني وتتضمن قيودا إضافية على وصول البضائع الروسية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، بالطبع (قيود كهذه) لن تبقى دون رد".

كذلك تطرق لافروف خلال حديثه لأزمة كورونا وتأثيرها على العلاقات بين الدول، وقال إن الجائحة أظهرت حقيقة ترابط الدول على المستوى العالمي.

وأضاف أن "التحديات المشتركة يجب أن تساهم في توحيد الجهود على أساس قواعد القانون الدولي المعترف بها، لكن لسوء الحظ لم يحدث هذا، بل على العكس يحاول عدد من زملائنا الغربيين، بقيادة الولايات المتحدة، الاستفادة من أزمة كورونا من أجل الترويج لمصالحهم الأنانية الضيقة، من أجل تسوية صريحة للصفقات مع المنافسين الجيوسياسيين".