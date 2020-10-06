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طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى 5 وجهات أوروبية جديدة

6
OCTOBER
2020
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أعلنت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي، الاثنين، عن زيادة عدد الوجهات الأوروبية التي تسافر إليها إلى 31 وجهة، مع استئناف الرحلات إلى خمس مدن جديدة في القارة.
 
وذكرت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنها ستسأنف رحلاتها إلى بودابست ابتداء من 21 أكتوبر الجاري، وبولونيا من الأول من نوفمبر، وهامبورغ ودوسلدورف في اليوم نفسه، وليون في الرابع من ذلك الشهر.
 
وستكون الرحلات من هذه المدن الأوروبية وإليها مرتين في الأسبوع. 
 
وأضافت أنه مع هذه القائمة الجديدة، يصبح مجموع الوجهات الأوروبية للشركة الإماراتية 31 وجهة، أما مجموعة الوجهات الدولية فأصبح 99 وجهة.
 
ويأتي هذا التوسع في خريطة الرحلات، كما تقول الشركة، تلبية للطلب المتزايد على السفر.
 
وأكدت شركة طيران الإمارات في الوقت نفسه أنها تعطي الأولوية دائما لسلامة عملائها وطواقمها، في ظل جائحة كورونا، وذلك عبر اتباع التدابير الصحية اللازمة.
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