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كبير مفاوضي بريطانيا: سنبدأ العمل على سد الفجوة مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل

5
OCTOBER
2020
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قال كبير مفاوضي بريطانيا في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي إنه سيبدأ بأسرع ما يمكن العمل المكثف الذي أمر به رئيس الوزراء بوريس جونسون لسد "فجوات الاتفاق الكبيرة" المتبقية.
 
وقال كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست في تغريدة على "تويتر" يوم السبت "سيبدأ هذا العمل في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل".
 
وأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مفاوضيهما بتكثيف الجهود لتقريب وجهات النظر بين الجانبين مع استمرار وجود خلافات "كبيرة".
 
وبعد أن تحدث الاثنان يوم السبت، ذكر بيان صادر عن مكتب جونسون أنهما "يتفقان مع تقييم المفاوضين الرئيسيين من الجانبين بإحراز تقدم في الأسابيع الماضية، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة، وخصوصا في مجالات مصائد الأسماك والحوكمة، إضافة إلى قضايا أخرى".
 
وأضاف البيان: "وجه الجانبان كبار المفاوضين بالعمل بشكل مكثف من أجل محاولة سد هذه الفجوات".
 
وكان ديفيد فروست قد صرح يوم الجمعة، بأن الوقت المتبقي لرأب الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم ومصائد الأسماك من أجل إبرام اتفاق تجارة "قليل جدا".
 
وشدد فروست على أن لندن ستعمل جاهدة سعيا لإيجاد حلول، مضيفا: "يساورني قلق من أن الوقت أصبح قليلا جدا لحل تلك المشكلات قبيل المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر".
 
وأنهت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحدث جولة من التفاوض يوم الجمعة، إذ أفاد كلا الطرفين بإحراز تقدم في بعض النقاط، لكن لا تزال هناك فجوات في بعض المسائل الشائكة مثل ضمانات تكافؤ الفرص في المنافسة ومصائد الأسماك.
 
وقد أطلق الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة، وذلك بسبب خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعديل معاهدة "بريكست" الموقعة مع بروكسل.
 
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين: "قررت المفوضية توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية.. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال باتفاق بين الطرفين".
 
وأشارت إلى أن الرسالة "تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر".
Reuters
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