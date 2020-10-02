كورونا تضرب الموسم السياحي في إسبانيا

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انخفض عدد السياح الذين زاروا إسبانيا في شهر أغسطس بنسبة 76% على أساس سنوي، في ظل قيود كورونا.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة، أن عدد السياح الدوليين الوافدين إلى إسبانيا انخفض بنسبة 76 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، حيث أدت القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا إلى ثني الكثيرين عن السفر.

وقال المعهد الوطني للإحصاء (INE) إنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، زار حوالي 15.7 مليون سائح أجنبي إسبانيا، أي أقل بنحو 73% عن نفس الفترة من عام 2019.

وقال المعهد الوطني للإحصاء إن السياح أنفقوا 79% أقل في أغسطس، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.