مؤشر الأسهم اليابانية يهوي بعد إصابة ترامب بكورونا

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هوى المؤشر "نيكي" في بورصة طوكيو لأدنى مستوى في 5 أسابيع، اليوم الجمعة، بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكورونا، مما يزيد تعقيد آفاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبعد يوم من تعليق التداول على جميع الأسهم بسبب خلل فني في النظام، خسر المؤشر "نيكي" اليوم 0.67% إلى 23029.90 نقطة.

فيما انخفض المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1% إلى 1609.22 نقطة.

وانخفض المؤشران بشدة بعد أن قال ترامب إنه والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أصيبا بكوفيد-19 وسيبدآن حجرا صحيا على الفور.

وباع المستثمرون أسهم رابحة منذ بداية العام مثل شركات الأدوية وكذلك شركات حققت مكاسب في الآونة الأخيرة مثل شركات تشغيل السكك الحديدية.

وانخفصت أسهم شركات العقاقير "داي إيتشي سانكيو" و"أونو فارماسوتكل" و"شيونوجي" 5.1% و4.1% و3.8% على الترتيب.

وتعرضت أسهم شركات الحديدية لضغوط أيضا، إذ انخفضت أسهم الشركات الرئيسة الثلاث لتشغيل شبكات السكك الحديدية في اليابان وهي "سكك حديد شرق اليابان" و"سكك حديد وسط اليابان" و"سكك حديد غرب اليابان" 2.5% و2.6% و2.3%.

على الجانب الآخر، واصلت شركات تشغيل متاجر التجزئة، أحد أسوأ القطاعات المتضررة هذا العام، تعافيها القوي بعد أن حدثت الشركة الرائدة "جيه فرونت" للتجزئة توقعاتها للأرباح هذا الأسبوع.