وزير ياباني يوضح تداعيات إصابة ترامب بكورونا على الأسواق

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قال وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، إن نبأ إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا له تأثير كبير على الأسواق المالية.

وزير ياباني يوضح تداعيات إصابة ترامب بكورونا على الأسواقهبوط في بورصات آسيوية وتراجع عملتي أستراليا ونيوزيلندا بعد إصابة ترامب وزوجته بكورونا

وأضاف الوزير خلال تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، أنه يأمل أن يتعافى ترامب سريعا.

وواصلت أسعار النفط خسائرها التي زادت عن 3 بالمئة، بعد أن قال ترامب إنه أُصيب بكوفيد-19، في ظل مخاوف قائمة بشأن الطلب على النفط.

ونزل خام برنت بفعل نبأ إصابة ترامب وتراجع 1.47 سنت، أو ما يعادل 3.6 بالمئة، إلى 39.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش.

كما تراجع الخام الأمريكي 1.40 دولار، أو ما يعادل 3.6 بالمئة، إلى 37.32 دولار.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن التحاليل أثبتت أنه والسيدة الأولى ميلانيا أصيبا بكوفيد-19، وذلك بعد أن أصيبت هوب هيكس، المستشارة الكبيرة للرئيس بالفيروس.