"أمازون" وكورونا.. الكشف عن حجم تفشي الوباء

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أصدرت شركة "أمازون"، الخميس، تقريرا يكشف حجم تفشي فيروس كورونا المستجد بين صفوف موظفيها والعاملين لديها.

وقالت الشركة إن 19 ألف عامل، أو ما يمثل 1.44 في المئة من إجمالي القوة العاملة لديها، قد أصيبوا بكوفيد-19 خلال العام الجاري.

وأحصت "أمازون" خلال الفترة الواقعة بين الأول من مارس ولغاية 19 سبتمبر، 19816 حالة إصابة بكورونا، بين العاملين البالغ عددهم 1.37 مليون في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، ممن فيهم أولئك الذين يعملون في سلسلة متاجر "Whole Foods Market" التابعة للشركة.

ويأتي إفصاح "أمازون" عن تعداد الإصابات بفيروس كورونا بين موظفيها عقب ضغط مارسته مجموعات عمالية وسياسيين، للكشف عن حجم تفشي الوباء في الشركة، بعد أنباء عن عدم قيام المؤسسة بما يكفي لحماية عامليها من الوباء، وخصوصا من يعملون في المستودعات التابعة لها.

ودعت "أمازون" في بيان الشركات الأميركية للإفصاح عن حجم تفشي الوباء بين العاملين لديها، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تساهم في محاصرة المرض والتعامل معه على نحو أفضل، هذا إلى جانب مشاركة أفضل الممارسات الوقائية بين المؤسسات.

وأشارت الشركة إلى أن معدل الإصابة بكورونا بين موظفيها كان أقل بنسبة 42 في المئة مما كان متوقعا، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.