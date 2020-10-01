الذهب بصدد أسوأ شهر منذ 4 سنوات

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يتجه الذهب صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنوات، مدفوعا بالدولار القوي، مع عودة الحذر إلى الأسواق بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، الأربعاء، 0.6 بالمئة إلى 1885.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، ليتراجع 4.3 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، وفق "رويترز".

وبهذا يكون الذهب قد انحدر إلى أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2016. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1893.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ويمضي صوب تحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2019، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وكان الذهب قد حقق في بداية أغسطس الماضي أعلى سعر في تاريخه إذ تجاوز سعر الأونصة الواحد 2000 دولار، أي أنها فقدت أكثر من 100 دولار خلال شهرين تقريبا

وفقد الذهب بعض بريقه أيضا بفعل بيانات صينية إيجابية لأنشطة قطاعي الصناعة والخدمات، في الوقت الذي يقتفي فيه المتعاملون في السوق أثر إحراز تقدم في مشروع قانون جديد للدعم المالي متعلق بكورونا في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.7 بالمئة إلى 23.76 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 867.72 دولار وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2319.05 دولار.