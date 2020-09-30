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انخفاض أسعار النفط وسط تزايد مخاوف الطلب

30
SEPTEMBER
2020
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سجلت أسعار النفط انخفاضا، الثلاثاء، لتمحو مكاسب من الجلسة السابقة، فيما رجحت كفة مخاوف الطلب المزمنة جراء جائحة كورونا أمام آمال ولدتها حزمة تحفيز أميركية جديدة، يجد مشرعون صعوبة في الاتفاق عليها.
 
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا (0.8 بالمئة) إلى 40.26 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش.
 
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر الأكثر نشاطا، 32 سنتا (0.8 بالمئة) إلى 42.55 دولارا للبرميل. وهبط عقد نوفمبر الذي ينتهي الأربعاء 27سنتا إلى 42.16 دولارا للبرميل، وفقما ذكرت "رويترز".
 
وفي أغسطس، سجل الخامان برنت والأميركي أعلى مستويات منذ أوائل مارس، في ظل التفاؤل بشأن زيادة الطلب على الوقود، والتزام صارم من منتجين كبار للنفط بتخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها، لكنهما انخفضا أكثر من ثلاثة دولارات منذ ذلك الحين بفعل مخاوف بشأن الطلب.
 
وسيبحث مستثمرون عن مؤشرات لنمو الطلب الأميركي من خلال بيانات معهد البترول الأميركي، التي تصدر الثلاثاء، وإدارة معلومات الطاقة التي تصدر الأربعاء.
 
وتوقع 5 محللين في استطلاع أجرته "رويترز" أن تنمو مخزونات الخام الأميركي 1.4 مليون برميل في المتوسط، في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر، في حين تنخفض مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل ومخزونات نواتج التكرير وتشمل وقود الديزل ووقود الطائرات 800 ألف برميل.
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