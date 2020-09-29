الليرة التركية تبلغ قاعا جديدا

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لامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا اليوم الثلاثاء، حيث يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز، ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية التركي.

وبلغت العملة التركية مستوى قياسيا متدنيا عند 7.8450 ليرة مقابل الدولار، وكانت العملة قد أغلقت عند 7.81 ليرة للدولار أمس الاثنين.

والليرة منخفضة بنحو 24% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا، وأسعار فائدة سلبية.

ومن المقرر أن يعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق عن البرنامج الاقتصادي في الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش.