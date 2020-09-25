الذهب يصعد مع انحسار صعود الدولار

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صعدت أسعار الذهب، الجمعة، إذ تراجع الدولار وعادت الآمال بشأن مزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة للظهور مجددا، لكن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أغسطس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1873.83دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش. لكن الأسعار منخفضة نحو أربعة بالمئة في الأسبوع، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار بوجه عام.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1879.20دولار.

ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين، لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل، مرتفعا 1.5 بالمئة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

كما تنمو آمال المستثمرين بعد أن قال مشرع أمس الخميس إن الديمقراطيين في مجلس النواب يعكفون على حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا بحجم 2.2 تريليون دولار قد يتم التصويت عليها الأسبوع القادم.

وظهر عدد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، علنا عدة مرات هذا الأسبوع ليحثوا الحكومة الأميركية على تقديم المزيد من الدعم المالي.

وارتفعت أسعار الذهب ما يزيد عن 20 بالمئة منذ بداية العام الجاري، إذ قدمت بنوك مركزية في أنحاء العالم تحفيزات وخفضت أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.