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منتج عبوات مياه الشرب واللقاحات يصبح أغنى شخص في الصين

25
SEPTEMBER
2020
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تصدر تشونغ شانشان، صاحب شركة لإنتاج المياه المعبأة وشركة لإنتاج اللقاحات، قائمة أثرياء الصين وفقا لمؤشر أصحاب المليارات الذي تضعه "بلومبرغ"، وأصبح ثاني أغنى رجل أعمال في آسيا.
 
وبلغ صافي ثروة شانشان، 58.7 مليار دولار، أي بزيادة  ملياري دولار عن ثروة جاك ما، الذي انتقل إلى المركز الثاني في تصنيف أثرياء الصين. وحاليا يوجد في الدول الآسيوية، شخص واحد فقط تتجاوز ثروته، أموال شانشان، وهو الهندي موكيش أمباني الذي يمتلك مبلغ 85.2 مليار دولار.
 
ويترأس قائمة أباطرة المال من جميع أنحاء العالم، وفقا لتصنيف "بلومبرغ"، جيف بيزوس رئيس شركة أمازون الأمريكيية، الذي تقدر ثروته بنحو 178 مليار دولار. ويشغل شانشان، المرتبة 17 فقط في هذه القائمة.
 
في عام 2020، نمت الأصول التي يملكها شانشان، بمقدار 51.9 مليار دولار، وفي جميع أنحاء العالم تمكن شخصان فقط من إظهار وتيرة أفضل وهما إيلون ماسك وجيف بيزوس، اللذان نما رأس مالهما بمقدار 65.6 و 62.9 مليار دولار على التوالي. أما ثروة جاك ما فزادت فقط بـ 10 مليارات دولار.
 
يملك شانشان شركة Nongfu Spring، التي تنتج المياه المعبأة والمشروبات، وشركة Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise لإنتاج الأدوية والمواد الطبية. وفي أوائل سبتمبر، ارتفعت قيمة أسهم الشركة الأولى في بورصة هونغ كونغ بنسبة 85 ٪.
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