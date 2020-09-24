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الذهب يهوي ويواصل الهبوط مع صعود الدولار

24
SEPTEMBER
2020
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هوت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين وسط صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الإجراءات من البنوك المركزية الرئيسية في وقت تسوده الضبابية الاقتصادية.
 
وبحلول الساعة 1757 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.9 بالمئة إلى 1862.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 22 يوليو عند 1861.60 دولار. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 2.1 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 1868.40 دولار للأوقية.
 
وقالت سوكي كوبر المحللة في ستاندرد تشارترد "يستقي الذهب اتجاهه حاليا من الدولار... وتواصل قوة الدولار ضغطها على الذهب.
 
"قد نرى إعادة اختبار للمستويات بالغة التدني المسجلة في أوائل أغسطس، وسيكون مستوى الدعم الفني التالي عند حوالي 1840 دولارا للأوقية، لكن الأسعار تقترب من نطاق المغالاة في البيع."
 
وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مما نال من إغراء المعدن النفيس لحملة العملات الأخرى.
 
وهبطت الفضة 6.2 بالمئة إلى 22.91 دولار، بعد أن سجلت أقل سعر في نحو شهرين عندما بلغت 22.81 دولار في وقت سابق من الجلسة.
 
وفقد البلاتين 3.1 بالمئة ليسجل 839.88 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 20 يوليو تموز عند 836.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2232.07 دولار.
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