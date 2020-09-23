سهم "ياندكس" يحلق بعد تقارير عن صفقة

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ارتفع سعر سهم شركة "ياندكس" الروسية خلال تعاملات الثلاثاء بأكثر من 8% بعد تقارير أشارت إلى عزم الشركة، التي تدير محرك البحث "ياندكس"، شراء بنك في روسيا.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية فقد صعد سهم "ياندكس" بنسبة 8.2% إلى 4.9 ألف روبل.

وجاء الارتفاع بعدما أفادت تقارير بأن "ياندكس" اتفقت على شراء بنك "تينكوف" في إطار صفقة تقدر قيمتها بنحو 5.48 مليار دولار، أو 27.64 دولار لكل سهم في البنك.

من جهتها أكدت "ياندكس" أنها تتفاوض مع TCS Group، المالكة لبنك "تينكوف"، بشأن احتمال شراء المؤسسة الائتمانية بشكل كامل.

كذلك صعد سعر سهم TCS Group في بورصة موسكو بعد هذه التقارير، حيث سجل ارتفاعا في التعاملات المسائية من يوم الثلاثاء نسبته 8.6%، وبلغ سعر السهم الواحد 2125 روبلا.