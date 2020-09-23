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سلطنة عمان ستستخدم حصيلة بيع صكوك لتمويل ميزانية الدولة لعام 2020

23
SEPTEMBER
2020
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ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن سلطنة عمان أصدرت صكوكا محلية بقيمة 200 مليون ريال (519.51 مليون دولار) لتمويل ميزانية الدولة لعام 2020.
 
وأضافت الوكالة أن الصكوك مدتها 6 سنوات بمعدل ربح سنوي 5.25%.
 
وقبل ذلك قال مصدران إن سلطنة عمان تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار قريبا، مستهدفة جمع ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من الصفقة، إذ تسعى لتعزيز وضعها المالي المتضرر جراء هبوط أسعار النفط.
 
وأعلنت عمان في يناير الماضي أنها تعتزم جمع نحو 5 مليارات دولار عبر اقتراض خارجي ومحلي لتغطية معظم العجز هذا العام، لكن ذلك كان قبل جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط اللذين عززا الضغوط على خزينة الدولة.
 
ومنذ ذلك الحين، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف عمان السيادي مرتين، كما كشفت تقديرات صندوق النقد الدولي أن العجز المالي قد يصل إلى 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز 7% في العام الماضي.
 
وقالت الوكالة إن "الأعوام الثلاثة المقبلة ستكون اختبارا شديد الأهمية لمرونة التمويل التي أبدتها عمان في الماضي".
 
(الدولار=0.3850 ريال عماني)
روسيا اليوم
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