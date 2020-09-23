مصر تبحث إنشاء أول مصنع للسكك الحديدية

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بحث وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، مشروع إنشاء أول مصنع للسكك الحديدية في مصر.

ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم" الحكومية فإن المصنع هدفه توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر، حيث استعرض الوزيران الخطوات التنفيذية المقترحة لإقامة أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل (وحدات متحركة للسكة الحديد والمترو والمونوريل) بشرق بورسعيد، وكذلك الجدول الزمني المقترح لبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع للدراسات الاقتصادية وحجم الإنتاج المتوقع من المصنع والخطط الانتاجية والتسويقية له.

وسيتم تأسيس الشركة التي ستنشئ وتدير المصنع، وهي ستتكون من الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، بشراكة كل من (القطاع الخاص – المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – صندوق مصر السيادي) بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.

وتستهدف الشركة توطين صناعة الوحدات المتحركة بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية والعمل على خدمة الأسواق المحلية والإفريقية، بناء على تنامي الطلب في هذا القطاع محلياً وإقليمياً.

وسيكون هذا المصنع نواة لإقامة عدد من المصانع الأخرى للصناعات الأخرى التكميلية والمغذية لهذا المشروع الضخم، كما يصب نموذجًا رائدا لتصدير منتجاته في مجال السكك الحديدية للدول الإفريقية والعربية.

وهو يصنع قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، ويُتيح إمكانية التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها.