للشهر الثاني.. "قفزة" في تحويلات المصريين بالخارج

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أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي، في وقت يكافح فيه العالم من وتيرة تسارع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت تحويلات المصريين ارتفاعا بنسبة 9.4 بالمئة، لتسجل 2.9 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار، خلال شهر يوليو من العام الماضي 2019.

وذكر البنك المركزي، في بيان الثلاثاء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 7.8 بالمئة، لتسجل 17 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانتعشت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب دخل قناة السويس وإيرادات السياحة.