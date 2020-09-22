living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكونغرس يتوقع أزمة كبيرة للاقتصاد الأمريكي

22
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقع مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، أن تتضخم الديون الفيدرالية التي يحتفظ بها الجمهور إلى حوالي 195% من الناتج الاقتصادي للبلاد بحلول عام 2050، ارتفاعا من حوالي 98% في نهاية عام 2020 و79% في عام 2019.
 
قال المكتب، في توقعاته السنوية للميزانية طويلة الأجل، إن زيادة الإنفاق الحكومي الفيدرالي المرتبط بوباء فيروس كورونا قد عجل بنمو عجز الميزانية الأمريكية والديون، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأضاف المكتب الذي يعمل بمثابة حكم غير حزبي للموازنة أن عجز 2020 من المتوقع أن يبلغ 16% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وستنخفض الحصة لعدة سنوات، لكنها ستبدأ في الارتفاع بشكل حاد مرة أخرى بحلول عام 2028.
 
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل العجز السنوي إلى 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
 
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، هذا الشهر بالفعل، أن جائحة فيروس كورونا دفعت عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة إلى ما يزيد على ثلاثة تريليونات دولار في السنة المالية 2020.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout