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النفط يهوي مع انحسار التوقعات الاقتصادية بسبب فيروس كورونا

22
SEPTEMBER
2020
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هوت أسعار النفط أكثر من أربعة في المئة متضررة من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وهو ما يثير مخاوف بشأن الطلب العالمي، في حين عززت عودة محتملة للإنتاج الليبي القلق إزاء وفرة المعروض.
 
وحذت سوق النفط حذو أسواق الأسهم والسلع الأولية في التحول نحو الابتعاد عن المخاطرة مع تزايد معدلات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا ودول أخرة وهو ما دفع حكومات إلى فرض إجراءات العزل العام مجددا، وهو ما يلقي بشكوك على التعافي الاقتصادي.
 
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.71 دولار، أو 3.96 بالمئة، لتسجل عند التسوية 41.44 دولار للبرميل.
 
وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أو 4.38 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 39.31 دولار للبرميل.
 
ورغم العودة المحتملة للإمدادات الليبية، تمسك بنك غولدمان ساكس بتوقعاته لأن يصل سعر برنت إلى 49 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام وإلى 65 دولارا بحلول الربع الثالث من العام القادم.
 
ورفع بنك باركليز توقعاته لخام برنت للعام 2020 إلى 43 دولارا للبرميل 53 وإلي 53 دولارا العام القادم.
 
وتلقى المعنويات المتفائلة دعما من آمال بتحسن الالتزام بإتفاق خفض إنتاج النفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.
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