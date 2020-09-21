أسعار الذهب تصعد مع ضعف الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار، الذي تراجع أمام سلة من العملات الرئيسية.

وصعد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.2% إلى 1952.59 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينيتش.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، مما يزيد إغراء شراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي)، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، الذي سيمثل أمام لجان للكونغرس هذا الأسبوع.

وقال ستيفن إينس، كبير خبراء السوق في "أكسي غورب" إن "الأنظار الآن تتجه على جيروم باول لمعرفة إلى أي مدى سيسعى لإقناع الكونغرس بتقديم مزيد من التحفيز".

وأضاف أن مزيدا من التحفيز في الولايات المتحدة قد يدفع الدولار للهبوط، مما سيكون إيجابيا للذهب.

ارتفع الذهب نحو 29% هذا العام مع إطلاق الحكومات في أنحاء العالم والبنوك المركزية إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتنشيط اقتصاداتها التي تضررت من عواقب فيروس كورونا.