الدولار بصدد تكبد خسارة أسبوعية

A + A -

يتجه الدولار اليوم نحو تسجيل خسارة أسبوعية مقابل عملات مناظرة رئيسية، وذلك بعد أن ألقت بيانات سلبية بظلال من الشك على التوقعات الاقتصادية.

وتخلى الدولار عن مكاسب حققها بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بتحديث توقعاته الاقتصادية هذا لأسبوع، لينزل إلى منطقة سلبية أمس الخميس.

وسجل الدولار في أحدث التعاملات 92.923 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية، ويتجه صوب تكبد خسارة 0.3% في الأسبوع.

وأظهرت بيانات أمريكية أمس، أن طلبات إعانة البطالة ظلت مرتفعة عند 860 ألف طلب، بينما انخفض نشاط البدء في تشييد المنازل، وتراجع المؤشر للأعمال.

وقال البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي بأقل بكثير من توقعات سابقة في 2020 ، وتعهد بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى شديد الانخفاض لفترة طويلة.