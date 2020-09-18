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النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب مجددا

18
SEPTEMBER
2020
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انخفضت أسعار النفط، الخميس، بعد أن ارتفعت بقوة في الجلستين السابقتين، إذ عادت المخاوف بشأن ضعف الطلب للظهور من جديد، فيما يستعد المنتجون في خليج المكسيك لاستئناف الإنتاج عقب الإعصار سالي.
 
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا، أو ما يعادل 1.6 بالمئة، إلى 41.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 4.2 بالمئة أمس الأربعاء.
 
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتا، أو ما يعادل 1.7 بالمئة، إلى 39.46 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 4.9 بالمئة أمس الأربعاء.
 
وانخفضت الأسعار أيضا بفعل زيادة تفوق المتوقع في مخزونات نواتج التقطير الأميركية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد ومستهلك للوقود في العالم.
 
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، أن مخزونات نواتج التقطير زادت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.
 
وذكرت الإدارة أن الطلب الأسبوعي على الوقود انخفض إلى 2.81 مليون برميل يوميا، بتراجع 27.2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
 
وبدأت شركات الطاقة إعادة طواقمها لمنصات النفط البحرية في خليج المكسيك، بعد أن اتجه الإعصار سالي إلى اليابسة.
 
وتوقف إنتاج قرابة 500 ألف برميل يوميا من النفط البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبيل وصول العاصفة.
 
وقالت مصادر لرويترز إن لجنة تابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تجتمع اليوم للنظر في وضع السوق.
 
لكن من المستبعد أن توصي بتخفيضات إضافية لإنتاج النفط، على الرغم من تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة.
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