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خبيرة بالبنك الدولي: تعافي الاقتصاد عالميا قد يستغرق 5 أعوام

18
SEPTEMBER
2020
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قالت كارمن راينهارت، كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، الخميس، إن تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا قد يستغرق 5 أعوام.
 
وقالت في مداخلة عن بعد خلال مؤتمر عُقد في مدريد: "سيكون هناك على الأرجح تعافيا سريعا، نظرا لرفع كافة القيود المرتبطة بإجراءات العزل العام، لكن التعافي الكامل سيستغرق ما يصل إلى خمسة أعوام".
 
وأضافت أن الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا سيدوم لفترة أطول في بلدان عن غيرها، وسيسفر عن خلل في المساواة نظرا لأن الدول الأشد فقرا ستتضرر أكثر من الغنية.
 
وأكدت أنه لأول مرة في غضون 20 عاما، ستزيد معدلات الفقر العالمية بعد الأزمة.
 
وتزامنت تصريحات راينهارت مع إعلان فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا عن معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى كوفيد-19 في القارة، وحذّر الدول من تقليص فترات الحجر الصحي.
 
كما أفادت المنظمة أنها لن تغير إرشاداتها في ما يتعلق بفترة الحجر الصحي البالغة 14 يوما لأي شخص تعرض لفيروس كورونا المستجد.
 
وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا، الخميس، 30 مليون إصابة حول العالم، في حين يقترب عدد الوفيات من 950 ألف شخص، مع عدم ظهور أي بوادر على تباطؤ تفشي الوباء.
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