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تقرير: الصين الوحيدة التي ستنمو في 2020 بين الاقتصادات الكبرى

17
SEPTEMBER
2020
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بعد تراجع الاقتصاد العالمي في النصف الأول من العام الجاري، بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى مع تخفيف التدابير لاحتواء فيروس كورونا، وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.
 
ورغم التعافي التدريجي إلا أنه من المتوقع حدوث انخفاض اقتصادي حاد، وجاء ذلك بحسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
 
ووفقا لتقرير المنظمة فإنه من المتوقع انكماش الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 4.5%، بعد توقعات سابقة أشارت إلى تراجع بنسبة 6%.
 
وتتوقع المنظمة أن تحقق الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو أداء أفضل في 2020 من توقعات المنظمة في يونيو الماضي.
 
وتقول OECD إن الاقتصاد الصيني سينمو في 2020 بنسبة 1.8%، فيما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.8%، واقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.9%، أما ألمانيا فسيتراجع اقتصادها بنسبة 5.4%.
 
ويظهر من التقرير أن الصين ستكون الدولة الوحيدة بين الاقتصادات الكبرى التي ستحقق نموا هذا العام.
 
كذلك أشار تقرير المنظمة إلى أن الاقتصاد الروسي سينخفض في 2020 بنسبة 7.3% على أن ينمو في 2021 بنسبة 5%.
 
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، توقعت OECD تراجع اقتصاد السعودية هذا العام بنسبة 6.8%، وانخفاض اقتصاد تركيا بنسبة 2.9%.
روسيا اليوم
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