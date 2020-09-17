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"أبوظبي للاستثمار" يعتزم إنشاء أول مكتب خارجي له في تل أبيب

17
SEPTEMBER
2020
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أعلنت حكومة أبوظبي، الأربعاء، عن اعتزام مكتب أبوظبي للاستثمار افتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج الإمارات في تل أبيب.
 
وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في بيان إنه "في إطار النقاشات المستمرة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و(استثمر في إسرائيل)، يستعد مكتب أبوظبي للاستثمار لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج دولة الإمارات في تل أبيب، لبحث فرص الاستثمار والشراكات المتاحة بين أبوظبي وإسرائيل".
 
ويعد المكتب الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أبوظبي، والتواصل مع المبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات العالمية.
 
ويخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لإنشاء مكاتب تمثيلية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
 
ويأتي الإعلان غداة توقيع الإمارات وإسرائيل على معاهدة سلام تاريخية في البيت الأبيض برعاية أميركية.
 
ووقع المعاهدة من الجانب الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
 
وشهد الحدث التاريخي الذي جرى في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.
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