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أمازون تخطط لتوظيف 33 ألف شخص

15
SEPTEMBER
2020
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أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" عن خططها لتوظيف 33 ألف شخص، عبر معرض وظيفي افتراضي يتيح للمشاركين فيه الحصول على وظيفة والتدريب مجانا.
 
ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الشركة العملاقة المتخصصة في البيع بالتجزئة أنشأت معرضا وظيفيا افتراضيا مجانيا للتوظيف عبر الإنترنت.
 
وقالت: "هذا المعرض هو الأول من نوعه ويمكن أن يساعد الحضور في الحصول على وظيفة، وشاركت التفاصيل الكاملة للحدث في 16 سبتمبر/ أيلول"، مشيرة إلى أنه سيتضمن ورش عمل تفاعلية وجلسات للمتحدثين وجلسات تدريب مهني فردية لـ 20 ألف شخص.
وقالت الشركة إن "جائحة كورونا لا تزال تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، والناس متشوقون لفرصة العودة إلى العمل".
 
وكانت فعالية "يوم المهنة" الذي أقامته الشركة العام الماضي، تكلل بالنجاح حيث استضاف 17 ألف باحث عن عمل مع أكثر من 200 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على وظائف في الأسبوع الذي سبق الحدث.
 
وأعلنت الشركة أن الحدث الافتراضي الجديد سيكون متاح للجميع بغض النظر عن موقعهم، مشيرة إلى أنه سيتم تعيين بعض الموظفين الجدد في المقر الثاني لشركة أمازون في أرلينغتون، فيرجينيا، والذي يستمر في التوسع بعد افتتاحه العام الماضي.
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