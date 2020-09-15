روسيا تمنح بيلاروس قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن روسيا وبيلاروس اتفقتا على قرض جديد، ستقدم موسكو بموجبه لمينسك قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن القرض سيمنح لبيلاروس في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن وزارة المالية الروسية تعمل على تنفيذ ذلك.

وشدد على أن موسكو ستقدم القرض الجديد لمينسك في وقت عصيب تمر به بيلاروس، معربا عن أمله بأن ينعكس نبأ منح القرض بشكل إيجابي على الأسواق المالية.

ولفت بوتين إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أجرى في وقت سابق من الشهر الجاري في مينسك مفاوضات ناجحة حول العلاقات الثنائية، بما في ذلك في المجال المالي.

وأشاد بوتين بعلاقات بلاده مع بيلاروس، وقال إن روسيا تعد أكبر المستثمرين في الاقتصاد البيلاروسي، حيث يوجد نحو 2500 شركة في بيلاروس تعمل برأس مال روسي.

وعن أهمية موسكو كشريك تجاري لمينسك، أشار الرئيس الروسي إلى أن أكثر من 50% من التبادل التجاري لبيلاروس هو مع روسيا.

وكان الرئيس البيلاروسي قد وصل اليوم إلى مدينة سوتشي الروسية، المطلة على البحر الأسود، لعقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي أغسطس الماضي، صرح لوكاشينكو بأن بلاده اتفقت مع موسكو على إعادة تمويل قرض لروسيا بقيمة مليار دولار.