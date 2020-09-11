living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النفط يتراجع بعد زيادة المخزون الأميركي

11
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تراجعت أسعار النفط حوالي 2 بالمئة، الخميس، بعدما أظهرت البيانات الأميركية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأسبوع الماضي، ترجع جزئيا إلى استمرار تقليصات الإنتاج في مصافي التكرير على خليج المكسيك عقب الإعصار لورا.
 
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، بما يعادل 1.8 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 40.06 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 75 سنتا، أو اثنين بالمئة، ليغلق على 37.30 دولار للبرميل.
 
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام ارتفعت مليوني برميل الأسبوع الماضي.
 
 وأكد ذلك الاتجاه الصعودي الذي أنبأت به زيادة ثلاثة ملايين برميل في تقرير معهد البترول الأميركي، لكنه على العكس من تراجع قدره 1.3 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع أجرته "رويترز".
 
وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في غالينا بولاية إلينوي، "بيانات الخام اليوم تبدو داعمة لتراجع الأسعار... والعنصر الوحيد المعاكس هو أن زيادة المليوني (برميل) أقل من تقرير معهد البترول".
 
وأشار إلى أن الأسعار قد تواصل الهبوط ما لم تعاود شركات التكرير في خليج المكسيك العمل بطاقتها الكاملة قريبا بعد الإغلاق بسبب الإعصار لورا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout