بسبب كورونا.. ترامب يتراجع بشدة في تصنيف "أثرياء أميركا"

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تصدر مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، قائمة مجلة "فوربس" لأغنى أثرياء الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي، بـ193.5 مليار دولار، فيما تراجع تصنيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما أثّر فيروس كورونا بشدة على نشاط المباني والفنادق والمنتجعات التابعة له.

وارتفع إجمالي الثروة في قائمة "فوربس" لأغنى 400 أميركي إلى رقم قياسي بلغ 3.2 تريليون دولار، حيث يواصل الأثرياء في الولايات المتحدة تحقيق أداء جيد رغم أن الوباء ألحق أضرارا بالاقتصاد وتسبب في فقدان أكثر من 1.8 مليون أميركي لوظائفهم.

ويعد إريك يوان، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "زوم" للاتصالات عن طريق الفيديو، واحدا من بين 18 وافدا جديدا على القائمة بقيمة صافية بلغت 11 مليار دولار.

وهبط ترتيب ترامب إلى المرتبة 352 نزولا من 275، في العام الماضي، بعد انخفاض صافي ثروته إلى 2.5 مليار دولار من 3.1 مليار دولار، بسبب معاناة أنشطة المباني الإدارية والفندقية والمنتجعات، خلال الوباء، علما أن شركته التي تحمل اسم مؤسسة ترامب تمتلك عقارات في الفئات الثلاث.

ويرفض ترامب منذ زمن طويل الكشف عن سجلاته الضريبية، ودخل في معركة مع المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، الذي أصدر أوامر للرئيس بتقديم إقرارات عوائده الضريبية الشخصية وتلك الخاصة بشركاته على مدى ثماني سنوات، حسبما ذكرت "رويترز".