living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"شبح" عودة كورونا يهبط مجددا بأسعار النفط

9
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هبطت أسعار النفط بأكثر من خمسة في المئة، وذلك بتعاملات يوم الثلاثاء، لتهوي إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.
 
وتعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب المخاوف من عدم تعافي الطلب على الخام، في ظل عودة إصابات فيروس كورونا إلى الارتفاع في العالم.
 
وتراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي  2.18 دولار، أو 5.2 في المئة، إلى 39.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يونيو.
 
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، أو 7.5 في المئة، إلى 36.78 دولار للبرميل، حسبما ذكرت "رويترز".
 
وسجلت أسعار النفط أكبر تراجع لها، خلال العام الجاري، من جرّاء تراجع الطلب العالمي بسبب حالة الشلل التي نجمت عن فرض إجراءات الحجر الصحي، لأجل كبح تفشي فيروس كورونا.
 
وكانت الأسعار قد عادت إلى الارتفاع في النصف الثاني من العام الجاري، لكن المخاوف من موجة ثانية من الفيروس بعد تخفيف الحجر، عرقلت تعافي "الذهب الأسود".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout