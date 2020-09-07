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ما سعر برميل النفط في 2021؟

7
SEPTEMBER
2020
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كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن توقعاته لأسعار النفط للعام القادم، وقال إن سعر البرميل من الممكن أن يصل إلى مستوى 65 دولارا، لكنه على الأرجح سيكون في نطاق 50 - 55 دولارا.
 
وجاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية أن تبلغ أسعار النفط 65 دولارا، وذلك خلال جلسة "مستقبل الطاقة" التي انعقدت اليوم الجمعة ضمن المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بهانوفر بألمانيا.
 
وقال نوفاك: "ارجح احتمال أن يكون متوسط سعر البرميل عند هذا المستوى (65 دولارا)، لكن ديناميكيات السوق ستظل متقلبة. توقعاتي أكثر تواضعا من توقعات بنك غولدمان ساكس، أعتقد أن أسعار النفط ستتراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل في 2021".
 
وفيما يتعلق بالطلب على النفط خلال العام الجاري، قال الوزير الروسي إن الطلب قد ينخفض بما يتراوح بين 9 -10 ملايين برميل يوميا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا.
 
كذلك أكد أن حصة الطاقة الكهربائية ستستمر في النمو في ميزان الطاقة العالمي، مشيرا إلى أنه حان الوقت للتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، مع التغير الكبير الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية.
 
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه لولا اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" لكان سعر برميل النفط اليوم عند مستوى متدن "10 - 20 دولارا"، بدلا من المستوى الحالي البالغ 45 دولارا.
روسيا اليوم
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