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بالأرقام.. وباء كورونا يضرب السياحة الإيطالية في مقتل

7
SEPTEMBER
2020
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قالت جمعية السياحة الإيطالية، السبت، إن صيف 2020 كان "موسما يجب تناسيه" في البلد الأوروبي، مع انخفاض حجوزات الفنادق بـ65 مليون ليلة، مقارنة بالعام الماضي، بسبب تفشي وباء كورونا.
 
وسجّل عدد الإيطاليين الذي أمضوا عطلهم في البلاد هذا الصيف ارتفاعا طفيفا (1.1 في المئة)، لكن تراجع عدد الأجانب كان هائلا (65.9 في المئة)، وفق تحقيق أجراه مركز فلورنسا للدراسات السياحية بمشاركة 1975 مستثمر في هذا القطاع.
 
وأورد التحقيق أنه "خلال الفصل الممتد من يونيو إلى أغسطس، كان عدد (الحجوزات) في النزل المسجلة في إيطاليا 148.5 مليونا، أي أقل بنحو 65 مليونا من العام 2019 (-30.4 في المئة)".
 
ومن ناحية الإيرادات، تتحدث الشركات عن تراجع كبير بمعدل 37.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.
 
وقال رئيس جمعية السياحة، غيتوريو ميسينا، إن "الشركات تأمل في تمديد موسم الصيف حتى سبتمبر وفي عودة تدريجية للأجانب، حتى لو أن ارتفاع عدد الإصابات تسبب بتراجع الحجوزات وفي بعض الحالات، أدى إلى إلغائها".
 
ودعا الحكومة إلى "تمديد الدعم ليشمل القطاع الذي يواجه موسما ضبابيا جديدا".
 
وتعد السياحة قطاعا أساسيا بالنسبة للاقتصاد الإيطالي إذ إنها تسهم عادة في نحو 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. 
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