living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شاحنات عالقة.. إغلاق منفذ جابر الحدودي بين الأردن وسوريا

4
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مسؤول سوري إن افتتاح منفذ جابر الحدودي من جانب الأردن أمس كان مؤقتا ولظروف استثنائية مرتبطة بعبور بعض السيارات والشاحنات، وأكد أن المنفذ مغلق الآن أمام جميع السيارات والشاحنات.
 
وقال رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، عبد الرحيم رحال، لصحيفة "الوطن" السورية: "تتابع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية الأمر بشكل حثيث ومتواصل مع الجهات المعنية لدى الجانب الأردني، عبر السفارة السورية في الأردن، وتبحث موضوع فتح المنفذ، والسماح بعبور السيارات والشاحنات السورية".
 
وأضاف: "بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من تلك الجهات، سوف يتم إعادة فتح المنفذ بشكل كامل خلال الأيام القادمة، ريثما يتم إعادة تأهيل المنفذ وتجهيزه بما ينسجم مع إجراءات الوقاية والتصدي لفيروس كورونا المستجد".
 
وبحسب رحال، يجري حاليا حل موضوع السيارات والشاحنات السورية العالقة في ساحة منفذ جابر، وعددها يقارب 30 سيارة وشاحنة.
 
وختم بالقول: "حرصا من اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، يطلب من الشاحنات السورية عدم التوجه إلى منفذ جابر حتى إعلان افتتاحه رسميا، من الجهات الأردنية المعنية بالأمر".
الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout