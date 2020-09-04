شاحنات عالقة.. إغلاق منفذ جابر الحدودي بين الأردن وسوريا

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قال مسؤول سوري إن افتتاح منفذ جابر الحدودي من جانب الأردن أمس كان مؤقتا ولظروف استثنائية مرتبطة بعبور بعض السيارات والشاحنات، وأكد أن المنفذ مغلق الآن أمام جميع السيارات والشاحنات.

وقال رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، عبد الرحيم رحال، لصحيفة "الوطن" السورية: "تتابع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية الأمر بشكل حثيث ومتواصل مع الجهات المعنية لدى الجانب الأردني، عبر السفارة السورية في الأردن، وتبحث موضوع فتح المنفذ، والسماح بعبور السيارات والشاحنات السورية".

وأضاف: "بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من تلك الجهات، سوف يتم إعادة فتح المنفذ بشكل كامل خلال الأيام القادمة، ريثما يتم إعادة تأهيل المنفذ وتجهيزه بما ينسجم مع إجراءات الوقاية والتصدي لفيروس كورونا المستجد".

وبحسب رحال، يجري حاليا حل موضوع السيارات والشاحنات السورية العالقة في ساحة منفذ جابر، وعددها يقارب 30 سيارة وشاحنة.

وختم بالقول: "حرصا من اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، يطلب من الشاحنات السورية عدم التوجه إلى منفذ جابر حتى إعلان افتتاحه رسميا، من الجهات الأردنية المعنية بالأمر".