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صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة عند أدنى مستوى في عقود

4
SEPTEMBER
2020
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أظهرت تقارير أن إمدادات السعودية، العضو في منظمة "أوبك"، من النفط الخام إلى الولايات المتحدة بلغت الشهر الماضي 177 ألف برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لها خلال عقود.
 
وجاء ذلك بحسب بيانات تتبع ناقلات النفط التي جمعتها وكالة "بلومبرغ".
 
بينما قالت شركة "كليبر داتا" لأبحاث السلع، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة استوردت 264 ألف برميل يوميا من الخام السعودي خلال أغسطس الماضي، ويعد ذلك أدنى مستوى منذ عام 1985.
 
وللمقارنة فقد شحنت المملكة ما يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا إلى الولايات المتحدة في أبريل الماضي، حينها أرسلت المملكة أسطولا من الناقلات العملاقة إلى السوق الأمريكية.
 
وتزامن هذا الأسطول مع تراجع الطلب على الخام في الولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا ما فاقم من مشاكل تخزين النفط في تلك الفترة.
 
وفيما يتعلق بشهر سبتمبر الجاري، تشير التقديرات الأولية لشركة ClipperData إلى أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام السعودي من المتوقع أن تنخفض إلى مستوى 140 ألف برميل في اليوم.
روسيا اليوم
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