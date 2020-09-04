وزير الدفاع الروسي يكشف عن حلمه الكبير

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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمعية الجغرافية الروسية، إن حلمه الأساسي هو بناء مدينة حديثة في سيبيريا.

كما أشار الوزير إلى المكان المحتمل لبناء مدينة كهذه وهو حوض مينوسينسك في سيبيريا، ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن ذلك أيضا العام الماضي خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وفكرة الوزير الروسي شويغو ترتكز على مبدأ لماذا لا نقوم بتشيد صناعات تحويلية حديثة في سيبيريا، بدلا من تصدير المعادن المستخرجة منها كمواد أولية إلى الصين.

وقال شويغو بهذا الصدد: "أريد حقا بناء مدينة كبيرة وجميلة ومريحة للغاية في سيبيريا، يتم استخراج أكثر من نصف النحاس المستخرج في البلاد هناك، وكذلك 75% من النيكل، وحوالي 90% من البلاتين. ومع ذلك فإن أكبر منتج للمحركات الكهربائية المصنوعة من أسلاك النحاس هي الصين. فهل من الصعب وضع معمل يصنع رقائق النحاس والأسلاك النحاسية والمحركات الكهربائية والبطاريات وما إلى ذلك بالقرب من مكان استخراج النحاس؟".

وأضاف، أنه يوجد الكثير من المواد الخام للبطاريات في روسيا، بما في ذلك لسيارة "تسلا" الكهربائية، لكن رغم ذلك لا تشارك روسيا في الإنتاج.

وأشار الوزير الروسي إلى أن موارد النفط والغاز ستتلاشى في المستقبل، لذلك علينا تشييد صناعات جديدة من خلال جمع أفضل العلماء ورجال الأعمال، الذين سيقومون بإطلاق صناعات جديدة وترويج منتجاتها.