موسم الصيف لم ينته. منتجع "أزور بيتش" يرحّب بكم من جديد، فالصيف لم ينته بعد!

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لبنان ، أيلول 2020:

يفتح منتجع "أزور بيتش" أبوابه مرة أخرى وهو جاهز لاستقبال محبّي الصيف من جديد.

وعلّق أنطونيو غونزاليس، المدير التنفيذي لمجموعة “ Sunset Hospitality Group “ قائلاً: "نشعر بحزن عميق إزاء الإنفجار الذي غيّر حياة الناس في بيروت في 4 آب، وفيما نلملم شتاتنا، سنواصل الإحتفال بالحياة والإستمتاع باللحظة والعيش في الحاضر."



المناظر الطبيعية الساحرة، والمسابح الزرقاء الفيروزية، والكوكتيلات المميزة، والعروض الخاصة بالسيدات، والموسيقى المميزة، كلّها عناصر تؤمن لكم الجوّ المثالي للإسترخاء كما تستحقّون لأن الصيف لم ينته بعد.

تجمع مرافقنا المميزة أفضل ما تقدّمه الطبيعة النضرة الخلاّبة مع كافة متطلّبات الراحة العصرية، وتهتم بجميع احتياجاتكم ورغباتكم كضيوف دائمين أو مجرد زائرين ليوم واحد.

وكما اعتدتم خلال الصيف، فإن نهار الأربعاء مميّز جدًا في أزور بيتش إذ يتسنّى للسيدات الدخول مجانًا إلى المسبح بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا (18 + سنة).

كما تتوفر خيارات الشقق الأنيقة المفروشة بالكامل بأحجام مختلفة للإقامة الشهرية (الحد الأدنى لمدة الإقامة 30 يومًا)، ويتمتّع جميع الضيوف بدخول مجاني إلى المسبح.



منتجع "أزور بيتش أكثر من مجرد وجهة صيفية ....

تغلبوا على كآبة الشتاء هذا العام، وتمتّعوا بصيف أزلي حيث يقدم لكم منتجع "أزور بيتش" مجموعة مختارة من 57 شقة مفروشة بشكل أنيق متوفرة للإيجار بدءًا من الأول من تشرين الأول وطوال فصل الشتاء، حتى نهاية شهر نيسان 2021. تشمل الخيارات شقق بغرفة نوم واحدة تناسب ضيفين أو شقق أرضية من غرفة نوم واحدة مع تراس، وتناسب ضيفين اثنين؛ شقق من غرفتي نوم يمكن أن تستوعب 4 ضيوف أو شقق من غرفتي نوم في الطابق الأرضي مناسبة لـ 4 ضيوف ومع تراس.

في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة غير مسبوقة، تبقى صحتكم وسلامتكم وراحتكم أهم أولوياتنا.

فلنستمتع جميعًا بفرصة ثانية للإستجمام والإسترخاء لبعض الوقت، ببساطة لأن الصيف لم ينته بعد في منتجع "أزور بيتش". استمتعوا به حتى آخر لحظة، وأكثر!

أسعار دخول المسبح

الاثنين إلى الخميس

40000 ليرة لبنانية للبالغين

20000 ليرة لبنانية للأطفال (5y - 12y) والمربيات

الأطفال تحت سن 5 سنوات يدخلون مجانًا

الجمعة إلى الأحد

50000 ليرة لبنانية للبالغين

25000 ليرة لبنانية للأطفال (من 5 سنوات إلى 12 سنة) وللمربيات

الأطفال تحت سن 5 سنوات يدخلون مجانًا

كل يوم أربعاء: يوم السيدات

أيام الأربعاء، تحصل السيدات على دخول مجاني إلى المسبح والشاطئ ومشروب ترحيبي.



المسابح الخاصة

مسبح خاص كبير يتسع لـ 12 شخصًا: 1،500،000 ليرة لبنانية (بما في ذلك حمام السباحة والشاطئ الذي يصل إلى 12 شخصًا)

يمكن استبدال 750.000 ليرة لبنانية مقابل استهلاك المشروبات

مسبح خاص صغير يتسع لما يصل إلى 8 أشخاص: 1،000،000 ليرة لبنانية (بما في ذلك دخول المسبح والشاطئ لما يصل إلى 8 أشخاص)

يمكن استبدال 500.000 ليرة لبنانية مقابل استهلاك المشروبات



الشقق والمنازل والمساكن الشاطئية:

10 شقق فخمة: شقق بنتهاوس دوبلكس راقية لإطلالات خلابة على البحر والإستمتاع بغروب الشمس.

40 منزلاً للأفراد والعائلات: أجنحة بغرفة نوم واحدة أوغرفتي نوم مثالية للأفراد وواسعة بما يكفي للعائلات.

7 مساكن شاطئية: تتمتع هذه المساكن بحدائق خاصة وإمكانية الوصول المباشر إلى المساحات الخارجية للمنتجع والشاطئ، وتعتبر ملاذًا مثاليًا بالقرب من شاطئ البحر وسحره.

الأسعار لموسم الشتاء



57 شقة مفروشة بشكل أنيق متوفّرة للإيجار طوال فصل الشتاء، حتى نهاية نيسان 2021.

لمزيد من المعلومات حول الشقق وأسعارها، يرجى زيارة

www.azure-beach.com/beirut/



للحجز والإستعلام:

Azure Beach Resort

Zouk Mosbeh, Lebanon

+961 70 299 994

infolebanon@azure-beach.com

reservationslebanon@azure-beach.com

www.azure-beach.com/beirut/

@azurebeachresort

حول مجموعة صن سيت للضيافة:

تم تأسيس مجموعة صن سيت للضّيافة المتخصّصة في الاستثمار والإدارة في عام 2011، حاملة معها نجاحاً دائماً في تقديم أفكار مبتكرة مع مزيج من النمط المتميّز والخدمة القائمة على ثقافة الضيافة.

ومع الالتزام بكل من الابتكار والجودة، قدمت المجموعة أفكاراً رائدة جديدة، وشاركت مع علامات تجارية متعددة الجنسيات مشهورة عالمياً في خلق تجارب مبتكرة فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم، وتضمّ هذه العلامات كلاً من ” Black Tap” و Luigia و Sweet Chick و Joe’s Backyard ومطاعم Ammos و Azure Beach و DRIFT Beach و STAGE و MOOD و SUSHISAMBAو وأخيراً Aura Skypool