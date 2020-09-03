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الذهب يتراجع مع صعود الدولار

3
SEPTEMBER
2020
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن تأثرت جاذبية المعدن النفيس، كملاذ آمن، بفعل صعود الدولار الأمريكي وتحسن الإقبال على المخاطرة ،عقب بيانات اقتصادية فاقت التوقعات.
 
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1937.54 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينيتش، بعدما سجل انخفاضا بنسبة 1.4% أمس الأربعاء.
 
وقال إليا سبيفاك، محلل سوق الصرف، إن "الذهب يتتبع تحركات الدولار بشكل عكسي.. وجزء من السبب هو أن الذهب لم يستفد بقدر كبير بعد ندوة جاكسون هول، فيما تبدو الشهية للمخاطرة قوية".
 
وأضاف: "على الرغم من النمو الإيجابي، فإن الاقتصاد بشكل عام ما زال شديد الضعف، ومن المتوقع أن تظل البنوك المركزية تميل إلى التيسير النقدي، مما يدعم الذهب".
 
وارتفع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي مقابل منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
 
وتسببت بيانات تظهر استمرار تعافي قطاع الخدمات الصيني واحتمال تقديم تحفيز إضافي في الولايات المتحدة، تسببت في تحسن الشهية للمخاطرة.
 
وربح الذهب نحو 28 بالمئة منذ بداية العام بدعم من سياسة نقدية شديدة التيسير تبنتها كبرى البنوك المركزية، للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي كوفيد-19.
Reuters
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