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روسيا تستأنف رحلات الطيران الدولية مع مصر والإمارات

3
SEPTEMBER
2020
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أفادت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، بأنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول، وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
 
ووفقا لبيان صدر عن الحكومة الروسية سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.
 
وقال البيان إن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع على مرسوم بتاريخ 2 سبتمبر الجاري بشأن استئناف الرحلات على أساس المعاملة بالمثل مع الدول الثلاث.
 
وسمحت الحكومة الروسية بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بجزر المالديف.
 
وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ قرار استئناف رحلات الطيران مع الدول الثلاث بناء على توصية من اللجنة المسؤولة عن مكافحة جائحة كورونا في روسيا.
 
كذلك تقرر زيادة عدد الرحلات الجوية مع سويسرا إلى 4 رحلات أسبوعيا، رحلتان تنفذهما الناقلة الروسية "أيروفلوت" (موسكو - جنيف)، ورحلتان تنفذهما خطوط الطيران السويسرية (زيوريخ - موسكو).
 
وكانت روسيا قد استأنفت رحلات الطيران مطلع أغسطس الماضي مع تركيا والمملكة المتحدة وتنزانيا وسويسرا، وذلك بعد تعليقها بسبب الجائحة.
 
وقررت موسكو تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو حتى أوائل أغسطس.
روسيا اليوم
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