النفط يهبط بسبب "الطلب الأميركي" على البنزين

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تراجع النفط أكثر من اثنين بالمئة، الأربعاء، متخليا عن مكاسبه المبكرة بعد تقرير أظهر تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وتحولت أسعار العقود الآجلة إلى الانخفاض بعد أن أظهرت البيانات الحكومية تراجع الطلب على البنزين عن الأسبوع السابق، مما حدا المتعاملين إلى تجاهل بيانات مخزونات الخام الأميركية التي كانت تدعو لدفع الأسعار للصعود.

وانخفضت مخزونات الخام 9.4 مليون برميل في أحدث أسبوع إلى 498.4 مليون برميل، وهو تراجع أكبر بكثير من نزول قدره 1.9 مليون برميل، توقعه المحللون في استطلاع أجرته "رويترز".

وتتناول البيانات فترة تسبب خلالها الإعصار "لورا" في إغلاق منشآت الإنتاج والتكرير.

وتراجع الطلب على البنزين إلى 8.78 مليون برميل يوميا على مدار الأسبوع من 9.16 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق، وفقا للتقرير.

وهبط خام القياس العالمي برنت 1.15 دولار، بما يعادل 2.5 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 44.43 دولار للبرميل، بعد صعود ليومين.

وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضا 1.25 دولار أو 2.9 بالمئة، عند 41.51 دولار للبرميل.